Elmas, numeri da urlo in Serie A: è il miglior centrocampista per media minuti giocati/goal segnati

Il nord macedone è un centrocampista che segna al ritmo di un attaccante: un goal ogni 139' col Napoli in Serie A.

Nel Napoli che domina in Serie A e viaggia ad un ritmo infernale per le inseguitrici, c'è un giocatore che si è preso la scena nonostante un minutaggio inferiore: il goal del definitivo 3-0 inferto alla Cremonese è stato realizzato da Eljif Elmas.

Il 'jolly' nord macedone ha trovato il modo di lasciare il segno subentrando nella ripresa, proprio come era avvenuto in occasione di Napoli-Juventus, quando grazie ad un tiro deviato aveva battuto Szczesny per la rete del 5-1.

Per l'ex Fenerbahce sono ora 6 i goal in questo campionato, racimolati in un totale di 833': questo significa che segna una rete ogni 139', dato che lo rende il centrocampista migliore di questa speciale classifica, davanti anche al compagno di squadra Kvaratskhelia.

Il georgiano, 'fermo' a un goal ogni 148' minuti disputati, vanta comunque una media invidiabile alla pari di quella fatta registrare da Osimhen, a segno ogni 88'. Al primo posto, tra i giocatori che hanno siglato almeno tre reti, figura però un altro napoletano e cioè Simeone: per lui una marcatura ogni 57' disputati.

Simeone, un goal ogni 57'; Osimhen, un goal ogni 88'; Lookman, un goal ogni 109'; Vlahovic, un goal ogni 128'; Elmas, un goal ogni 139'; Correa, un goal ogni 141'; Lautaro, un goal ogni 148'; Dybala, un goal ogni 149'; Arnautovic, un goal ogni 153'; Ciofani, un goal ogni 162'.

Elmas è il centrocampista più prolifico assieme a Koopmeiners che però, alla luce di un minutaggio molto più elevato, segna un goal ogni 306 minuti disputati. Niente male lo stesso.