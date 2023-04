L'assist di Elmas per il goal di Raspadori alla Juventus: "Ora mi deve 500 euro"

Il siparietto tra Elmas e Raspadori: "Lo dico sempre a Jack, ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Non me li ha ancora dati".

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, a Napoli c'è un clima di festa continuo. In città, nello spogliatoio. Del resto, dopo oltre decenni di attesa, sta arrivando lo Scudetto. Manca solo la matematica per portare milioni di tifosi azzurri a celebrare un titolo desiderato. Anche grazie al successo contro la Juventus.

Il goal di Raspadori nel finale di Juventus-Napoli ha regalato alla squadra di Spalletti tre punti di platino. Ora, già nel 31esimo turno contro la Salernitana potrebbe arrivare la matematica certezza dello Scudetto, anche a seconda del risultato della Lazio a casa Inter.

A costruire la vittoria contro la Juventus sono stati due giocatori subentrati nella ripresa. Raspadori ha segnato, Elmas ha fornito l'assist:

"Aspettavo solo che Zielinski passasse il pallone" ha raccontato Elmas a Radio Kiss Kiss. "Quando me l'ha passata ho visto Osimhen andare avanti e allora l'ho messa lunga per Jack".

Tra l'altro Elmas ha confessato come tra i due ci sia in ballo un accordo per ogni passaggio decisivo:

"Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Con la Juve gliel'ho fatto ma ancora non me li ha dati...".

Quello contro la Juventus è il terzo assist stagionale per Elmas, dopo quelli con Atalanta e Udinese: passaggi decisivi rispettivamente per Rrahmani e Osimhen. Il primo dunque per Raspadori, che ringrazierà il compagno di squadra mettendo mano al portafoglio.