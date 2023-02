Elia si ritira dal calcio, è ufficiale: si dedicherà alla carriera da rapper

L'olandese si ritira a 36 anni e si dedicherà a tempo pieno alla musica rap: "Lascio il calcio, nella mia testa mi sono fermato già da anni".

Eljero Elia dice basta. L'olandese, che ha da poco compiuto 36 anni, appende ufficialmente le scarpette al chiodo. Lo ha confidato lui stesso ai microfoni di 'ESPN':

" Lascio il calcio. Sono così occupato che non ho neanche avuto il tempo di farlo, ma è arrivato il momento di far sapere a tutta l'Olanda che non sono più un calciatore.

Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno. Non mi sono per niente divertito nelle ultime stagioni, non ho avuto neanche un momento felice all'Utrecht".

Quel "Sono così occupato" è un chiaro riferimento alla nuova avventura intrapresa che sta catalizzando la sua quotidianità, ossia la carriera nella musica rap.

La scorsa estate, l'ex calciatore della Juve ha pubblicato un album dal titolo 'Molenwijk', all'interno del quale le sue tracce raccontano del quartiere de L'Aia dove è cresciuto.

In carriera Elia ha giocato con ADO Den Haag, Twente e Amburgo prima di trasferirsi alla Juve nell'estate del 2011. Con i bianconeri non giocherà praticamente mai, collezionando appena cinque gettoni, ma vincendo comunque uno Scudetto sotto la guida di Antonio Conte.

Dopo l'esperienza italiana ha vestito la maglia del Werder Brema fino al 2015, per poi passare in Premier al Southampton, ennesima tappa di passaggio senza lasciare mai veramente il segno.

Dopo un biennio al Feyenoord e tre anni in Turchia con l'Istanbul Basaksehir, Elia è tornato in patria per scrivere gli ultimi due capitoli della sua avventura con il pallone tra i piedi: prima all'Utrecht, poi di nuovo all'ADO Den Haag. Dove tutto era cominciato.

Chiude con un palmares impreziosito da uno Scudetto, da un titolo di Eredivisie e da un campionato turco, oltre ad una Coppa d'Olanda. Con la Nazionale, il classe 1986 ha giocato 30 partite, tra cui la finale dei Mondiali del 2010 persa contro la Spagna.

Lascia, ufficialmente, un mondo nel quale ha raccolto decisamente poco rispetto a quanto facessero presagire talento e qualità. Ma indietro non si torna.

Una storia che si chiude, dunque, per lasciare posto ad un'altra. A tutto volume e a suon di rime.