Il calcio piange Elia Alessandrini: è morto a 25 anni

Il 25enne è scomparso dopo un malore in vacanza. Ex Nazionale svizzero, ex Young Boys, era sotto contratto con il Losanna.

Il calcio svizzero piange Elia Alessandrini. 25 anni, il difensore elvetico è tragicamente scomparso per un malore mentre si trovava in vacanza.

Passato per diverse nazionali giovanili svizzere, dall'Under 15 all'Under 20, ha giocato per Thun e Young Boys in carriera, fino ad approdare al Losanna. Proprio con tale club ha militato negli ultimi mesi, giocando sia in campionato che in coppa nazionale.

"Siamo senza parole e piangiamo per Elia Alessandrini, nostro ex compagno di squadra, capitano e amico. I nostri pensieri sono tutti per la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace caro Elia" ha scritto il Kriens - vecchio club di Alessandrini - nelle proprie pagine social.

L'ultimo saluto è arrivato anche da un altro ex club, il Chiasso:

"Un ragazzo che ha saputo farsi apprezzare per la dedizione alla causa, l'educazione e la gentilezza che lo contraddistingueva. Alla famiglia, agli amici e ai suoi ex compagni di viaggio, sentite condoglianze".