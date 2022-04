A Elche succede di tutto: Isak trasforma il rigore, l'arbitro lo annulla e lo ammonisce

Trasformare un rigore spiazzando il portiere, esultare e vedersi non solo annullare la rete, ma anche sventolare in faccia un cartellino giallo. E' successo davvero: Elche-Real Sociedad passerà alla storia anche per questo motivo.

All'Estadio Manuel Martinez Valero i padroni di casa passano in vantaggio al 3' con Carillo, ma al 19' c'è un episodio dubbio in area di rigore: Sorloth viene atterrato, ma solo dopo un check del VAR Cuadra assegna il penalty, tra tante proteste per simulazione.

Dal dischetto va Alexander Isak che prende la rincorsa, si ferma e calcia spiazzando Badia: l'arbitro però ferma tutto, tra lo stupore generale. Rigore annullato.

Il direttore di gara, infatti, non ha giudicato regolare la finta eccessiva dell'attaccante svedese, che effettivamente dopo non ha rallentato la corsa, ma si è proprio piantato sul dischetto.

Per questo motivo, giudicando la dinamica come condotta antisportiva, Cuadra ha anche estratto il cartellino giallo all'indirizzo di Isak. Rigore trasformato, annullato e ammonizione: non un episodio comune, insomma.