Elabdellaoui positivo al Covid-19: annullata Romania-Norvegia

La sfida di Nations League in programma questa sera a Bucarest non si giocherà dopo che il terzino norvegese è risultato positivo.

Il Covid-19 ferma la Norvegia. A causa di un positivo, le autorità hanno impedito alla nazionale scandinava di viaggiare fino a Bucarest, dove stasera avrebbe dovuto giocare la partita di Nations League contro la Romania.

La decisione è arrivata dopo i risultati dei tamponi a cui erano stati sottoposti Haaland e compagni: Omar Elabdellaoui, terzino del , è risultato positivo. Tutti gli altri test hanno dato esito negativo.

Il Ministro della salute norvegese è intervenuto per vietare la trasferta nei Balcani alla nazionale, obbligando la nazionale a rimanere in quarantena, come da disposizioni governative dello stato. Il ministro della salute Bent Høie alla ‘NRK’ ha spiegato la situazione.

"Se la Federcalcio sceglie di operare in una zona grigia legale, e in particolare di minare uno degli strumenti più importanti a nostra disposizione per far fronte alla pandemia, che è quello della quarantena dopo un contatto con una persona infetta, allora reagirò con forza".

Già mercoledì scorso la Norvegia aveva visto annullata l’amichevole contro Israele, dopo che Munas Dabbur era risultato positivo all’inizio della settimana. La federazione ha affermato di temere ripercussioni e conseguenze dalla mancata partecipazione alle partite.

Il prossimo impegno della Norvegia è contro l' il 18 novembre.