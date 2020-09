A volte ritornano: El Shaarawy alla Roma in prestito fino a gennaio?

Stephan El Shaarawy, dopo l'ok dello Shanghai Shenhua per giocare in Europa in prestito fino a gennaio, si sarebbe offerto di tornare alla Roma.

E se Stephan El Shaarawy tornasse alla ? I giallorossi davanti sono ben coperti, ma l'infortunio di Zaniolo e i rebus legati al futuro di Perotti e Under alimentano la clamorosa suggestione.

Il 'Faraone', dopo l'ok dello Shanghai Shenhua - suo attuale club - per giocare i prossimi mesi in prestito in Europa per evitare quarantene continue dopo i viaggi - per rispondere alla chiamata della Nazionale, secondo 'Tuttosport' si sarebbe offerto alla Lupa.

E' proprio dalla Roma che El Shaarawy poco più di un anno fa salutò la per volare in Oriente e dire sì allo Shanghai: ora, col Coronavirus che ha sconvolto gli equilibri, si fa largo l'ipotesi di un ritorno seppur fino a gennaio.

Come detto, però, lo scenario prenderebbe quota solo nel caso in cui Fonseca dovesse decidere di non voler più puntare su Perotti e Under: ElSha, anche nei radar del PSG, attende.