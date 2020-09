Telefoot - El Shaarawy può tornare in Europa: PSG interessato

Il PSG potrebbe ripiegare su Stephan El Shaarawy per puntellare l'attacco: il 'Faraone' attualmente gioca in Cina allo Shanghai Shenhua.

Da quando ha preso la decisione della vita trasferendosi in per accettare il contratto faraonico proposto dallo Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy è un po' scomparso dai radar degli appassionati di calcio italiani.

Non da quelli del ct azzurro Roberto Mancini che in autunno lo ha convocato, concedendogli due spezzoni di gara contro Liechtenstein e : da allora il 'Faraone' non ha più vestito la maglia della Nazionale ed è forse per questo motivo che sogna di tornare in Europa.

Come riportato da 'Telefoot', il gancio potrebbe arrivare da Parigi, dove Leonardo sta pensando all'ex per migliorare il reparto avanzato del , reduce dalla perdita di Choupo-Moting: il camerunense è rimasto senza contratto ma non è escluso un suo ritorno nella capitale transalpina.

El Shaarawy - che sarebbe ben lieto di lasciare la Cina - è una pista che il PSG tiene in considerazione soprattutto per gli ultimi giorni di mercato, quando è più semplice sfruttare occasioni a prezzi più bassi del previsto.

Per il classe 1992 bisogna registrare anche l'interesse dell' , seppur i 'Colchoneros' non possano lamentarsi in quanto al numero di opzioni a disposizione di Simeone per l'attacco.