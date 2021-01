El Shaarawy positivo al Covid-19: slittano le visite con la Roma

Stephan El Shaarawy, di rientro da Dubai, è risultato positivo al Covid-19. Slittano quindi le visite con la Roma.

Slittano le visite mediche di Stephan El Shaarawy con la , pronta a riaccogliere il 'Faraone' dopo la non esaltante esperienza cinese a Shanghai: i tifosi giallorossi dovranno però attendere prima di poterlo vedere indossare la maglia della 'Lupa'.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il tampone a cui si è sottoposto l'ex ha dato esito positivo: una carica virale debole ma ancora da smaltire del tutto, che ha costretto la società capitolina a rimandare gli esami medici di rito (originariamente previsti alle 9 di stamattina a Villa Stuart).

La Roma, intanto, deve fare i conti con altre due positività relative a membri dello staff tecnico: l'ufficialità ha fatto scattare il regime della cosiddetta 'bolla', con nuovi tamponi e test sierologici per i componenti del gruppo squadra.

I risultati dovrebbero arrivare verso le ore 12, a poche ore dal match in programma all'Olimpico contro lo alle 15: la speranza di Fonseca, ovviamente, è di non avere altre brutte sorprese dopo aver preso atto degli infortuni di Pedro e Mkhitaryan e aver optato per l'esclusione eccellente di Dzeko, il cui rapporto con il tecnico lusitano è ai minimi storici.