El Shaarawy lascia la Roma, ora è ufficiale: ha firmato per lo Shanghai Shenhua

Stephan El Shaarawy lascia la Roma in modo ufficiale, dopo una lunga trattativa e dei ripensamenti iniziali. Il Faraone va allo Shanghai Shenhua.

Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore dello Shanghai Greenland Shenhua Football Club, club che milita nella prima divisione del calcio cinese, la Chinese Super League. Si chiude in modo ufficiale il suo rapporto con la .

Il Faraone si lega così al club cinese. Il suo arrivo in è previsto per oggi stesso (lunedì), poi effettuerà le classiche visite mediche di rito. Ma lo Shanghai Shenhua ha già annunciato ufficialmente il suo acquisto.

Nel comunicato dello Shanghai non si fa riferimento alla durata del contratto ma, in attesa dell'annuncio della Roma, le informazioni in nostro possesso ci raccontano di un accordo della durata triennale, da 40 milioni di ingaggio complessivi.

El Shaarawy troverà come suoi compagni di squadra l'ex Fredy Guarin e l'ex Odion Ighalo. Lascia la Roma dopo tre anni, tra l'altro, nel suo momento migliore. L'anno scorso ha totalizzato 28 presenze in , condite da 11 goal.