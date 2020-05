El Presidente: su Amazon Prime Video la serie tv sullo scandalo FIFA

Negli episodi diretti dal premio Oscar Armando Bo, atmosfere alla Narcos con una delle sue protagoniste: "E' il fuori dal campo".

Continuano a moltiplicarsi le serie legate al calcio. Con la moda mondiale sempre più tendente a preferire i prodotti seriali e televisivi rispetto a quelli in sala, in cantiere diversi progetti legati al mondo del pallone. Tra idee e produzioni ancora all'inizio, sbarca El Presidente. Il nuovo telefilm targato Armando Bo, nome salito alla ribalta grazie al regista messicano Alejandro González Iñárritu.

La serie tv El Presidente racconterà lo scandalo della FIFA dello scorso 2015, con protagonisti realmente esistenti e protagonisti di quanto accaduto anni fa nei piani alti dell'organizzazione calciastica più importante del mondo: da Jadue e Grondona, quest'ultimo uomo più potente del calcio sudamericano.

DI COSA PARLA EL PRESIDENTE?

La sinossi di El Presidente, che sarà composta da otto episodi, recita così:

"Sergio Jadue, umile presidente di una squadra di calcio cittadina in , si ritrova a capo dell'associazione calcistica cilena. Ubriaco di potere, diventa il protetto del padrino del calcio Julio Grondona, nonché l'elemento chiave dell'FBI per distruggere il più grande schema di corruzione nel mondo del calcio e mettere i presidenti delle federazioni calcistiche sudamericane dietro le sbarre".

Se vi aspettare di vedere calcio giocato, beh, rimarrete delusi: come evidenziato dal suo regista Armando Bo, verrà raccontata tutta l'oscurità attorno al mondo sportivo:

"L’intenzione non era una serie sul calcio, per quello è meglio vedersi una partita di , ma sul business del calcio. El Presidente è il fuori dal campo, il suo scopo far capire cosa c’era dietro: una mafia di cui non si era parlato prima. E quel che mi ha intrigato di più è stato raccontare una storia che comincia in un paesino del Cile per diventare un fatto enorme".

CHI E' SERGIO JADUE?

41enne cileno, Jadue è stato per l'appunto presidente dell'Unión La Calera, che ha guidato alla promozione nella massima serie dopo 26 anni, per poi divenire numero uno del calcio cileno nel 2011. Sotto la sua guida, la Nazionale è riuscita a conquistare la Copa America del 2015, prima di essere travolto dalla scandalo FIFA ed essere radiato dalla federazione internazionale nel 2016.

Jadue è stato anche vicepresidente della federazione sudamericana, prima di essere l'uomo chiave che ha portato a decine di arresti sotto l'indagine dell'FBI mettendo fine al 'sistema Blatter', come noto ex presidente della FIFA.

DOVE VEDERE EL PRESIDENTE?

La serie tv sullo scandalo FIFA sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 5 giugno. Tramite l'abbonamento Amazon Prime, sarà possibile dunque vedere gratuitamente tutti gli eventi che hanno portato Jadue a diventare l'uomo più importante del calcio cileno e una delle figure al centro del FIFA gate nel 2015.

CHI SONO ARMANDO BO E I PROTAGONISTI DI EL PRESIDENTE?

A dirigere la serie tv il premio Oscar Armando Bo, noto per aver vinto la statuetta guarda caso nel 2015, come miglior sceneggiatura originale nel bellissimo film quasi tutto in piano sequenza Birdman, di Iñárritu.

Ad interpretare Jadue ci sarà il colombiano Andrés Parra, noto negli ultimi anni sopratutto per aver intrepretato Hugo Chávez e Pablo Escobar, non in Narcos, sia chiaro.

In El Presidente, che come stile si rifà alla premiatissima serie sui padroni della droga colombiana, anche Paulina Gaitán, vista proprio in Narcos come moglie di Escobar.