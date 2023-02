'El Bati' Larrivey dall'ultimo posto ai playoff: è ufficialmente un giocatore del Sudtirol

Nuova avventura italiana per l'attaccante argentino ex Cagliari: lascia il Cosenza e si trasferisce al Sudtirol di Bisoli, quarto in Serie B.

Joaquin Larrivey riparte dal Sudtirol. L’ex attaccante del Cagliari cambia maglia nelle ultime ore della sessione invernale del calciomercato passando dal Cosenza al club biancorosso. Un salto notevole in classifica, con l'argentino che lascia l'ultimo posto del campionato di Serie B e vola al quarto, in piena zona playoff.

Il Sudtirol ha annunciato l’ingaggio di ‘El Bati’ attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali della società:

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquín Oscar Larrivey […]. Svincolatosi, approda in biancorosso con un accordo fino al 30 giugno prossimo”.

Larrivey ritrova al Sudtirol il tecnico Pierpaolo Bisoli, con il quale ha costruito la salvezza del Cosenza nella passata stagione.

Arrivato il 3 febbraio, il 38enne attaccante argentino ha realizzato nello scorso campionato di Serie B 8 goal in 17 presenze, compresa la doppietta nella finale di ritorno dei play-out contro il Vicenza che ha consentito alla formazione calabrese di restare nel campionato cadetto.

In questa stagione ha indossato la fascia da capitano del Cosenza, segnando tre reti in 20 gare di campionato più una di Coppa Italia.

Cresciuto nel vivaio dell’Huracan, ‘El Bati’ - soprannominato così per la somiglianza con Batistuta, è arrivato in Italia nell’estate 2007 con il passaggio al Cagliari. In Sardegna realizzerà 16 goal e 3 in 102 gare.

In carriera ha vestito anche le maglie di Velez Sarsfield e Colong in Argentina, Atlante Cancun in Messico, Rayo Vallevano e Celta Vigo in Spagna, Baniyas negli Emirati Arabi Uniti, Jef United in Giappone, Cerro Porteno in Paraguay e Universidad de Chile in Cile, prima di tornare in Italia con la maglia del Cosenza.

Ora la nuova avventura, di nuovo alla corte di Bisoli, per provare a realizzare un altro miracolo sportivo dopo quello della passata stagione, ma questa volta con vista sulla Serie A.