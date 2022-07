L'Egitto vuole Di Francesco come ct: ma il tecnico aspetta una chance in Italia

La nazionale nordafricana vede in Di Francesco il profilo giusto per la panchina, ma il tecnico è ancora tesserato del Verona e vuole restare in A.

Dopo qualche difficoltà di troppo, Eusebio Di Francesco potrebbe ripartire allenando una nazionale. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sul tecnico abruzzese c'è il forte interesse dell'Egitto. La nazionale nordafricana è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo la delusione della sconfitta in finale di Coppa d'Africa e la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Le dimissioni di Carlos Manuel Queiroz hanno lasciato un buco sulla panchina egiziana, che la federazione vorrebbe coprire proprio con Eusebio Di Francesco.

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming L'allenatore però è ancora sotto contratto con il Verona e non sembra convintissimo di intraprendere un'esperienza da selezionatore. Preferirebbe piuttosto restare ad allenare in Serie A, anche se le ultime esperienze alla guida di club del campionato italiano non sono andate come dovrebbero. Dal marzo del 2019 al settembre 2021, Di Francesco ha collezionato quattro esoneri: dalla Roma al Verona, passando per Sampdoria e Cagliari.