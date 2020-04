Effetto Ibrahimovic: i guadagni dell'Hammarby volano

Da quando lo svedese è entrato a far parte del club, l'aspetto economico ha subito un'impennata: 9 milioni di euro in più di guadagni.

Effetto Zlatan. Quello che alla presentazione aveva portato centinaia di tifosi rossoneri a Casa in deliriio. Quello che ha cambiato la per un paio d'anni. E anche quello, economico, che sta vivendo l'Hammarby.

Il club di cui Ibrahimovic è diventato socio e con cui si sta allenando in questi giorni sta vivendo un momento di grazia e floridità economica. Che coincide con l'arrivo del fuoriclasse.

Secondo l'Aftonbladet, giornale svedese, i bianco-verdi da quando il nome di Zlatan gravita intorno al club hanno aumentato i guadagni di 100 milioni di corone svedesi, quasi 10 milioni di euro. Il suo 'marchio' ha rivitalizzato una società in grande difficoltà.

Fino a cinque anni fa l'Hammarby si era trovato a fronteggiare anche una retrocessione e momenti di crisi, ora più che mai dimenticati.

I 'Bajen' si sono ripresi, vengono da un terzo posto in campionato e per il futuro pensano in grande. Grazie anche a Ibrahimovic e all'effetto Zlatan. Sognando un giorno di vederlo in campo.