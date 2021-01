Edgar Davids vola in terza serie portoghese: è il nuovo allenatore dell'Olhanense

L'ex centrocampista era il vice di Jonker al Telstar. Sarà la sua prima esperienza da capo tecnico. Era stato allenatore-giocatore al Barnet.

Dal campo alla panchina. Edgar Davids è pronto a vivere la sua prima esperienza da capo allenatore. È diventato il tecnico dell'Olhanense, club portoghese che milita attualmente in terza serie.

L'ex centrocampista tra le altre di , , e ha annunciato in prima persona la firma con la società del distretto di Faro, con un post sul proprio profilo Instagram.

Si tratta della prima volta in cui il classe 1973 siederà in panchina da capo tecnico. Da quest'estate Davids ha lavorato al fianco di Andries Jonker nel Telstar, in seconda divisione olandese.

Dal 2012 al 2014 aveva invece coperto il ruolo di allenatore-giocatore del Barnet, club inglese, tra quarta e quinta serie. Nel suo bagaglio da allenatore anche un'esperienza da assistente nell' Under 20.

L'Olhanense aveva fatto notizia una decina d'anni fa, quando si era imposta in NOS e si era affidata a molti giocatori e tecnici italiani. Attualmente milita in terza serie, dopo essere retrocessa nel 2017.