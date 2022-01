Eder può tornare in Serie A: contatti con la Salernitana

Walter Sabatini ha promesso rinforzi e nelle ultime ore il suo telefono è rovente. L'ultima idea si chiama Eder Citadin Martins, oggi al San Paolo ma pronto a tornare in Serie A. Nello specifico, alla Salernitana.

'Sky' svela come il neo direttore sportivo granata abbia allacciato contatti per riportare l'attaccante in Italia, dopo averlo 'sfiorato' nell'esperienza cinese con Suning. Eder e Sabatini insieme non hanno mai lavorato, i buoni rapporti però consentono di pensare all'ipotesi Salernitana.

Fattore non banale, la voglia di misurarsi nuovamente col nostro calcio da parte della punta, 35 anni e con un passato tra Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Samp ed Inter nonchè titolare ad Euro 2016 con la Nazionale di Conte.

Da capire se l'affare andrà in porto, ma nel frattempo la pista rimane calda: Eder a Salerno per sognare la salvezza, work in progress.