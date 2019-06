Ecuador-Giappone dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Ecuador e Giappone si sfidano nell'ultima giornata dei gironi di Copa America. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Per e finisce la fase a gironi della Copa America e, almeno per una delle due squadre, finirà anche la competizione. Le due squadre infatti si contendono il posto come restante miglior seconda dei gironi per andare ai quarti di finale.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

C'è già una migliore seconda ed è il Perù, che matematicante è ai quarti. Ecuador e Giappone dovranno vedersela con il , che ha concluso il Gruppo B a quota 2 punti. Il Giappone al momento ha 1 punto e l'Ecuador addirittura 0.

L'obiettivo delle due squadre è quidi scavalcare i 2 punti del Paraguay. Con una vittoria passerebbe la squadra vittoriosa stasera, Con un pareggio, invece, passerebbe il Paraguay rispetto al Giappone, per una migliore differenza reti.

In questa pagina tutte le informazioni su Ecuador-Giappone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ECUADOR-GIAPPONE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Ecuador-Giappone DATA 25 giugno 2019, 1.00 DOVE Stadio Mineirão, Belo Horizonte ARBITRO J. Valenzuela TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ECUADOR-GIAPPONE

La sfida di Copa America tra Ecuador e Giappone si giocherà martedì 25 giugno all'una di notte, in contemporanea con l'altra sfida del girone tra ed . Lo scenario è quello dello stadio Mineirão di Belo Horizonte.

Come tutta questa edizione della Copa America, anche la partita tra Ecuador e Giappone è un'esclusiva di DAZN. Per poterla vedere sul proprio televisore, sarà necessario avere una moderna smart , oppure collegare il proprio apparecchio a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o a una PlayStation 4 o, ancora, usare dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Discorso molto più semplice e diretto per quanto riguarda la visione in . Basterà scaricare l'applicazione di DAZN su smartphone o tablet, oppure sintonizzarsi sul sito ufficiale della piattaforma da computer. La telecronaca della sfida è affidata ad Alberto Santi.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; , Arreaga, Arboleda, Ramirez; Mendez, Gruezo, Orejuela; Mena, Valencia, Ibarra;

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Iwata, Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Shibasaki, Itakura; Miyoshi, Abe , Nakajima; Okazaki.