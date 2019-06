Ecuador-Cile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Ecuador e Cile si sfidano per la seconda giornata del gruppo C della Copa America. Di seguito tutte le informazioni necessarie sul match.

Dopo la , è il ad andare a caccia della qualificazione matematica ai quarti di finale della Copa America. Il secondo ostacolo sulla strada di Sanchez e compagni è l' , battuto nettamente dall' all'esordio.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Con una seconda vittoria, il Cile sarebbe matematicamente certo di approdare alla fase a eliminazione diretta della competizione. L'Ecuador, invece, deve assolutamente conquistare i 3 punti per non ritrovarsi in una situazione pressoché impossibile da sistemare: non sarebbe ancora eliminato matematicamente, ma anche far parte di una delle due migliori terze diventerebbe un'impresa complicatissima.

Tutto è comunque ancora in gioco nel girone C della Copa America: il Cile spera di chiudere il discorso qualificazione, l'Ecuador di ridisegnare le gerarchie del raggruppamento, ma in corsa ci sono anche Uruguay e , che hanno pareggiato per 2-2 nello scontro diretto.

In questa pagina tutte le informazioni su Ecuador-Cile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ECUADOR-CILE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Ecuador-Cile DATA 22 giugno 2019, 01.00 DOVE Arena Fonte Nova, Salvador de Bahia ARBITRO Patricio Loustau ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ECUADOR-CILE

Il match di Copa America tra Ecuador e Cile si giocherà all'Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia. Il calcio d'inizio del match è in programma all'1 italiana della notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno, ovvero le 20 brasiliane.

La gara tra Ecuador e Cile non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva: DAZN ha infatti acquistato in esclusiva i diritti della Copa America. In ogni caso il match di Salvador sarà comunque visibile grazie a una moderna smart , o ancora basterà collegare il televisore a un decoder SkyQ, a una console PS4 o Xbox, o infine si potranno utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast.

Come già anticipato, Ecuador-Cile sarà visibile in grazie a DAZN. Si potrà assistere al match, in diretta e in esclusiva, grazie a più di un dispositivo: il pc, lo smartphone, il tablet. Il match di Copa America sarà inoltre disponibile on demand su sito e app anche dopo il fischio finale.

ECUADOR (4-2-3-1): Dominguez; Velasco, Arboleda, Achilier, Ramirez; Gruezo, Orejuela, Mendez; Mena; Ro. Ibarra, E. . Ct: Gomez

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Hernandez; Edu Vargas, Sanchez, Fuenzalida. Ct: Rueda