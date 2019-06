Ecuador-Cile 1-2: Sanchez segna e si fa male, Roja ai quarti

Cile ai quarti con il 2-1 all'Ecuador. Sanchez a segno ma a rischio per la sfida all'Uruguay: "Si è trattato di un problema alla caviglia".

Dopo aver battuto il per 4-0 nel primo turno, il nella notte ha battuto per 2-1 l', qualificandosi in questo modo con un turno di anticipo per i quarti di finale di Copa America.

Lunedì prossimo adesso la sfida contro l' sarà decisiva per il primo posto nel girone. Qualche speranza di raggiungere il secondo posto ancora per il Giappone, fermo a quota 1. Ecuador ancora a zero punti.

Passati in vantaggio dopo soli 8 minuti di gioco grazie a Fuenzalida, i cileni si sono visti raggiungere poco dopo dal calcio di rigore realizzato da Enner .

Ad inizio secondo tempo a rimettere le cose a posto ci ha però pensato Alexis Sanchez, siglando la rete del definitivo 2-1. Da segnalare, quasi allo scadere, l'espulsione diretta dell'ecuadoregno Gabriel Achilier. Secondo goal in questa edizione, 43esimo in 126 presenze con la maglia della Roja per il giocatore del .

Non è però certa la sua presenza in vista della prossima partita a causa di un problema alla caviglia, accusato già nel corso del primo tempo. Ne ha parlato il CT Rueda in conferenza stampa.