Ecco il nuovo portiere titolare del Verona: visite per Montipò

Il Verona si prepara ad abbracciare Lorenzo Montipò dal Benevento: sarà il nuovo portiere titolare della formazione di Di Francesco.

Il Verona a breve avrà officialmente un nuovo portiere titolare: la squadra gialloblù nelle prossime ore ufficializzerà l'arrivo dell'estremo difensore che prenderà il posto di Marco Silvestri, ad un passo dall'Udinese.

Si tratta di Lorenzo Montipò, classe '96 fino alla passata stagione al Benevento: questa mattina il portiere ha sostenuto le visite mediche per il Verona, in attesa di raggiungere i nuovi compagni.

Nello scorso campionato, in primo in Serie A nella sua carriera, ha totalizzato 37 presenze, mostrando sicurezza e collezionando buone prestazioni nonostante la retrocessione dei giallorossi in Serie B.

Adesso un nuovo capitolo alla corte di Eusebio Di Francesco, che nelle scorse settimane ha sostituito Ivan Juric in panchina: Montipò sarà il portiere titolare del Verona per la prossima stagione.