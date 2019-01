Ecatombe Roma: Juan Jesus e Perotti infortunati

Juan Jesus ha dovuto lasciare Roma-Entella dopo pochi minuti, Perotti ha invece accusato un problema nel riscaldamento del match.

Continua a riempirsi l'infermeria della Roma. La Coppa Italia porta altri due problemi a Eusebio Di Francesco, costretto ad attendere buone nuove su Diego Perotti e Juan Jesus. Il primo è andato k.o nel riscaldamento pre-Entella, il secondo durante il match degli ottavi.

Se Perotti ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro che dovrà essere analizzato nei prossimi giorni, ma non sembra qualcosa di grave, Juan Jesus mette seriamente in apprensione la Roma dopo la sua uscita dal campo, per la quale è servita la barella.

Dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio per Juan Jesus, infortunatosi dopo appena sei minuti di gioco. A terra senza aver subito nessun colpo da parte degli avversari, ha dovuto abbandonare la sfida contro l'Entella in seguito all'intervento dei sanitari in campo.

Al suo posto è entrato Marcano, l'unico difensore rimasto a Di Francesco oltre al titolare Fazio. Manolas è infatti k.o, tanto che prima della gara si era parlato del possibile spostamento di Kolarov al centro. La Roma, tra l'altro, deve fare i conti con l'infortunio di Florenzi.

Questo solo per quanto riguarda la difesa, visto che a centrocampo non sono certo al meglio nè De Rossi, nè Nzonzi, mentre in attacco Dzeko è a disposizione ma comunque in panchina in vista della ripresa di campionato nel prossimo weekend.

