Ecatombe Lazio, infortuni per Luis Alberto, Parolo e Bastos

Continua l'incubo infortuni per la Lazio, che contro il Siviglia in Europa League è stata costretta a sostituire ben tre giocatori: Luis Alberto, Parolo e Bastos.

Lo spagnolo ha accusato l'ennesimo problema muscolare della stagione, questa volta alla coscia destra, ed ha lasciato il campo prima della fine del primo tempo.

Durante l'intervallo ha dato poi forfait anche Parolo a causa di una distorsione alla caviglia. Il capitano biancoceleste non è dunque rientrato dagli spogliatoi.

Infine Bastos, nella ripresa, ha dovuto arrendersi a sua volta per un altro problema muscolare, sempre alla coscia come Luis Alberto.

Tra i tre quello che preoccupa di più è Parolo, come dichiarato da Simone Inzaghi nel post gara su 'Sky Sport'.

“Infortunio serio per Parolo, purtroppo si è girata la caviglia, è molto molto gonfia. Per Luis Alberto è una ricaduta del problema all’adduttore che ha avuto negli ultimi 15 giorni, Parolo sicuramente sarà out mentre per Luis dovremo aspettare e valutare. Siamo in emergenza”.