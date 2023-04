Verrà garantita la trasmissione in chiaro per Milan-Inter, sfida valida per le semifinali d’andata di Champions League.

Milan-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League in programma il prossimo 10 maggio, verrà proposta sia da Prime Video che in chiaro sul canale TV8. A detenere i diritti di trasmissione del match era Prime Video (che si è assicurata tutte le migliori partite del mercoledì della massima competizione europea) ma, essendo tale evento considerato di importante rilevanza (ben due squadre impegnate nella stessa semifinale di Champions) si è reso necessario un accordo, così come stabilito da Agcom, affinché la partita potesse essere trasmessa anche da un canale in chiaro visibile da almeno l’80% della popolazione. A comunicare la trovata intesa per la trasmissione in diretta di Milan-Inter su TV8 (canale in chiaro di Sky Italia) è stata proprio Prime Video che curerà l’intera copertura dell’evento. La telecronaca della sfida verrà dunque affidata a Sandro Piccinini, al cui fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Nello studio a bordocampo ci saranno Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito con Giulia Mizzoni. Scelti da Goal Probabili 32ª giornata: Barella è ok

