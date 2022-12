È morto l'ex arbitro Robert Anthony Boggi: aveva 67 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Robert Anthony Boggi, fischietto di A dal 1990 al 1999: l'ex direttore di gara era malato da tempo.

Il 28 marzo del 1993, c'era anche lui sul terreno di gioco del Rigamonti di Brescia ad assistere all'inizio della leggenda di Francesco Totti. In un'altra veste, naturalmente. Ma Robert Anthony Boggi, con la propria divisa e la propria autorità, ha rappresentato molto di più per la Serie A e per l'intero calcio italiano.

Boggi è morto nelle scorse ore all'età di 67 anni a Salerno, la sua città, nonostante - come suggerisce il nome - fosse nato nel 1957 negli Stati Uniti. L'ex arbitro era malato da tempo. Quasi tre anni fa rivelava: "Non so quanto tempo mi resti da vivere".

Unanime il cordoglio da parte del mondo del calcio, a partire dall'AIA, con cui peraltro Boggi si era scontrato più volte negli scorsi anni. Anche la Salernitana ha voluto ricordare l'ex direttore di gara attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore del mondo del calcio per la scomparsa dell’ex arbitro internazionale Roberto Boggi e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio".

Boggi ha diretto 119 partite in Serie A, categoria in cui ha esordito nel 1990 dirigendo un Bari-Lazio. Dal 1996 al 1999, l'anno del ritiro, è diventato arbitro internazionale. Fanno parte del suo curriculum anche la carica di Designatore degli arbitri di Serie C e di osservatore degli arbitri UEFA.