Dzeko-Sanchez, Inter e Roma cercano la quadra per gli ingaggi: anche Pinamonti in giallorosso?

Inter e Roma cercano di colmare la distanza tra i due ingaggi, con la carta Pinamonti. Ritorno di fiamma nerazzurro anche per Eder.

Nella giornata di ieri, giovedì, vi abbiamo raccontato l'inizio della trattativa tra Inter e Roma per portare Edin Dzeko a Milano e Alexis Sanchez nella Capitale. Una trattativa che potrebbe accontentare tutti, ma che è resa complicata per i problemi societari ed economici che sta vivendo l'Inter.

In buona sostanza, entrambe le società dal punto di vista tecnico-tattico sarebbero ben liete di fare lo scambio e di concretizzarlo in tempi brevi. L'Inter però ha necessità di realizzare l'affare con saldo zero, senza l'esborso di un solo euro.

Lo stipendio dei due giocatori sarebbe anche uguale, se non fosse per il Decreto Crescita che consente all'Inter di pagare meno, in lordo, per quello di Sanchez rispetto a quanto paga la Roma per Dzeko. Circa 9,5 milioni quello del cileno, quasi 14 quello invece del bosniaco, secondo 'Il Corriere dello Sport'.

Inter e Roma stanno cercando quindi il modo di colmare questo gap. L'ultima idea porta all'inserimento di un nuovo giocatore da parte dell'Inter, che risponde al nome di Andrea Pinamonti, che guadagna circa 2 milioni e che quindi consentirebbe ai nerazzurri di risparmiare anche il suo ingaggio.

La Roma avrebbe così anche una prima punta in rosa, che mancherebbe con la cessione di Dzeko. Potrebbe essere vantaggioso dal punto di vista tattico per Fonseca. Le due società si sono prese una notte per riflettere con relativa calma e decidere.

Contestualmente, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', se a Roma dovesse andare anche Pinamonti, l'Inter potrebbe tornare su Eder come quarta punta.

La trattativa qui sarebbe vantaggiosa perché lo stipendio di Eder, in un certo senso, è già messo in conto dalla proprietà di Suning, anche se per lo Jiangsu e non per l'Inter. Poi si cercherebbe comunque l'opzione migliore.