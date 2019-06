Dzeko all'Inter slitta: stallo Vergani, la Roma chiede D'Ambrosio

Il trasferimento di Dzeko potrebbe slittare a luglio. Si discute ancora di Vergani ma la Roma chiede D'Ambrosio: l'Inter ci pensa.

Sembrava tutto fatto invece per il trasferimento di Edin Dzeko dalla all' ci sarà probabilmente da aspettare ancora qualche giorno, se non qualche settimana.

L'affare non è in discussione, dato che tutte le parti sono favorevoli all'operazione, ma trovare la quadra sta risultando meno semplice di quanto inizialmente previsto.

A frenare il trasferimento di Dzeko ieri è stato il 'caso Vergani', giovane attaccante nerazzurro che prima sembrava destinato al nell'affare Sensi e poi era stato promesso alla Roma per arrivare al numero 9 giallorosso.

Al momento però il futuro di Vergani resta incerto anche se il diretto interessato, tramite il suo agente Pastorello, ha seccamente smentito di aver rifiutato la Roma.

Vergani quindi è ancora un'opzione per arrivare a Dzeko ma, secondo 'Il Corriere dello Sport', la Roma avrebbe chiesto all'Inter di inserire come contropartita Danilo D'Ambrosio.

Il terzino non è considerato incedibile da Conte però a quel punto andrebbe rivista la parte cash da girare alla Roma, inizialmente prevista in 12 milioni per una valutazione complessiva di 17.

La sensazione insomma, come detto, è che per chiudere l'operazione servirà ancora qualche giorno necessario a limare gli ultimi dettagli ma il futuro è scritto: Dzeko aspetta l'Inter.