Dzeko, niente Bosnia-Finlandia: a rischio per la Serie A?

La Bosnia può andare ai Mondiali, in diversi modi. Per farlo, però, ha bisogno di ottenere il massimo nelle ultime due gare di qualificazione. Dovrà provarci anche senza il proprio capitano Edin Dzeko, che non ha ancora recuperato dal problema rimediato nel Derby pareggiato contro il Milan.

Dzeko, infatti, aveva accusato un risentimento muscolare nel primo tempo contro i rossoneri, riuscendo a rimanere in campo, per poi però dare forfait nei giorni successivi. Lo staff medico della federazione bosniaca contava di averlo in campo per il match contro la Finlandia, invece niente da fare.

E' stato lo stesso Dzeko a confermarlo:

Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dello staff medico, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia.

So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo ogni sforzo per ottenere un risultato favorevole.

Invito i tifosi a supportare i ragazzi, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno del loro sostegno e sono sicuro che questo darà loro ancora più forza per ottenere il miglior risultato possibile in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo a vincere. Possiamo farlo insieme".

Ora il grande dubbio è se Dzeko sfiderà l'Ucraina martedì e soprattutto la sfida contro il Napoli d'alta classifica del 21 novembre. Il problema non è poi così grave, ma molto dipenderà se l'ex Roma sforzerà per essere in campo con la Nazionale a pochi giorni dal match di San Siro.

Bosnia-Finlandia in campo alle 15, con i padroni di casa decisi a superare l'Ucraina, attualmente con un solo punto in più in classifica nonostante la gara giocata in più. In testa c'è la Francia Campione del Mondo, che sfiderà il Kazakistan in casa: difficile pronosticare qualcosa diverso dal successo.