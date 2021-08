Dzeko ancora al centro del mercato: l'Inter ci riprova

L'Inter pensa a Dzeko come sostituto di Lukaku: il bosniaco potrebbe lasciare la Roma, come già avvenuto in diverse sessioni di mercato.

Edin Dzeko e la Roma: due innamorati più volte sul punto di lasciarsi, ma che poi fanno sempe pace perché sono fatti l'uno per l'altra. Può essere riassunta così la storia d'amora tra il bosniaco e il club giallorosso, con l'attaccante che anche in questo mercato estivo viene dato come possibile partente (ci pensa l'Inter come eventuale sostituto di Lukaku).

Il primo possibile divorzio si concretizza nel gennaio del 2018, con Dzeko fortemente corteggiato dal Chelsea. A chiederlo con insistenza è il tecnico Antonio Conte, suo grande e stimatore e che proverà ad assicurarselo anche in altri club. La trattativa sembra ormai in dirittura d'arrivo, ma all'ultimo momento il bosniaco resta alla Roma e la trascina fino alla semifinale di Champions.

Un anno e mezzo dopo, Dzeko ha di nuovo le valigie pronte. Lo aspetta a braccia aperte sempre Antonio Conte, nel frattempo diventato allenatore dell'Inter. Esattamente come nel caso precedente, l'affare gira sempre attorno alla fumata bianca che però non arriva mai. I nerazzurri, quindi, decidono di virare su Lukaku e la Roma ha ancora il suo centravanti.

Con l'arrivo dell'estate, le voci su Dzeko sono ormai una certezza alla pari del caldo. Nel 2020 è la Juventus a corteggiare Dzeko, dopo i problemi legati al caso Suarez. Sembra essere arrivata davvero la parola fine nella storia d'amore tra il club e l'attaccante, tanto che non viene schierato in occasione della 1ª giornata di campionato contro il Verona. I giallorossi hanno già pronto il sostituto (Milik dal Napoli), ma poi il copione già visto più volte si ripete e Dzeko continua ad essere il riferimento offensivo romanista.

L'ultimo capitolo della saga risale all'ultima sessione, con Dzeko ancora una volta messo sul mercato. Questa volta i motivi non sono di natura economica ma disciplinare, dato che il giocatore ha litigato con il tecnico Fonseca. Si rifà sotto l'Inter di Conte, che propone uno scambio con Sanchez.

Per l'ennesima volta Dzeko resta nella capitale, ma rimane un obiettivo dei nerazzurri che lo inseriscono in cima alla lista dei possibili sostituti di Lukaku. Sarà la volta buona? In caso negativo, la Roma continua a godersi un centravanti che ha segnato 119 goal in 259 presenze.