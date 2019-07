Dzeko all'Inter, la Roma non fa sconti: servono 20 milioni

La Roma fa indossare la fascia da capitano a Dzeko e lancia un messaggio all'Inter, intanto Pastorello lavora a Londra per Lukaku.

Antonio Conte durante l'incontro di Nanchino con Marotta e la famiglia Zhang è stato chiaro: all' servono due attaccanti. Al più presto.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Anche contro la d'altronde, complici l'infortunio di Politano e Lautaro Martinez ancora in vacanza, Conte è stato costretto a schierare la coppia formata da Perisic ed Esposito. Non esattamente le prime scelte del tecnico.

Tecnico che come risaputo spinge da tempo per avere a disposizione Edin Dzeko e Romelu Lukaku, obiettivi entrambi difficili da raggiungere per Marotta.

Ieri ad esempio Dzeko ha giocato da titolare e capitano l'amichevole della Roma contro il Gubbio, un segnale chiaro di come i giallorossi non vogliano fare sconti per il loro numero 9.

La pretende 20 milioni di euro e secondo 'La Gazzetta dello Sport' non intende scendere sotto i 15 più bonus, mentre l'Inter al momento è ferma a 12. Una distanza che Marotta dovrà colmare nei prossimi giorni per regalare a Conte almeno Dzeko.

Arrivare a Lukaku invece sembra ancora più complicato dato che il di milioni ne chiede addirittura 83 contro i 60 più bonus offerti dall'Inter. Cifra che i nerazzurri non possono alzare, a meno che non si sblocchi qualche cessione eccellente.

Pastorello intanto, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', lavora dal suo ufficio di Londra per ammorbidire la posizione del Manchester United ma il tempo stringe.

L'8 agosto infatti chiude il mercato inglese e, se i Red Devils prima non avranno acquistato un sostituto, difficilmente lasceranno partire Lukaku. La strada per Marotta, insomma, resta in salita.