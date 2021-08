Sky Sport - Dzeko all'Inter, è fatta: mercoledì visite mediche e firma

Lukaku al Chelsea, l'Inter porta a Milano il bosniaco della Roma: è arrivato il via libero definitivo del team giallorosso.

Settimana di ufficialità importanti in giro per l'Europa. Non solo il trasferimento di Leo Messi al PSG, ma l'attesa conferma di Lukaku dall'Inter al Chelsea. E di conseguenza anche l'arrivo del sostituto in quel di Milano: il dopo Big Rom sarà Edin Dzeko.

Come evidenzia Sky Sport, infatti, è arrivato il via libera definitivo da parte della Roma, che lascerà dunque partire Dzeko verso l'Inter Campione d'Italia: a meno di sorprese dell'ultimo momento, il bosniaco sarà il nuovo attaccante di Simone Inzaghi.

Dzeko partirà alla volta di Milano nella giornata di mercoledì 11 agosto, per svolgere le visite mediche con l'Inter e dunque firmare un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2023. Giocherà insieme a Lautaro Martinez, ma non solo: i meneghini, infatti, continuano a sondare il calciomercato, puntando Duvan Zapata e Correa.

Senza Dzeko, la Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante, che dovrebbe rispondere al nome di Abraham: accordo totale tra Chelsea e giallorossi, ma deve essere ancora trovato l'accordo per la punta inglese, Campione d'Europa lo scorso maggio.

Classe 1986, nelle ultime estati si è continuamente parlato di Dzeko ad un passo da Inter, Milan e Juventus: ora il passaggio ai nerazzurri sembra veramente imminente, dopo sei anni da record in giallorosso, con 119 reti segnate e il picco delle 39 nel 2016/2017.

Dzeko era arrivato alla Roma nel 2015, ora cambierà squadra italiana per giocare in Champions League e provare a difendere lo Scudetto. Un giocatore esperto, punta d'area a cui Inzaghi si affiderà nell'imminente annata al via tra dieci giorni.