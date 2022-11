Dybala si conquista un rigore al 90', Belotti lo calcia sul palo

L'argentino viene falciato in area ma lascia il calcio di rigore a Belotti, che colpisce il palo esterno. Poi arriva il pareggio di Matic.

Paulo Dybala è tornato. L'argentino, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, è stato il grande protagonista del finale di Roma-Torino.

La Joya infatti al 90' si è conquistato un calcio di rigore ma sul dischetto si è presentato Belotti. L'ex attaccante del Torino dagli undici metri ha spiazzato Milinkovic-Savic ma colpendo il palo esterno, col pallone che poi si è spento sul fondo.

A regalare il pareggio alla Roma alla fine è stato, seppure indirettamente, sempre Dybala dato che il goal di Matic è arrivato sugli sviluppi di un'altra splendida azione personale dell'argentino che ha colpito la traversa con un tiro a giro di sinistro

PERCHE' HA TIRATO BELOTTI

Dybala, dopo aver subito un calcione da Dijdij, è rimasto per qualche minuto dolorante a terra e rialzandosi ancora zoppicante ha invitato Belotti a portarsi sul dischetto. Una scelta non condivisa da Mourinho, che ai microfoni di DAZN ha confermato come il rigorista designato non fosse Belotti.