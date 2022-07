Dybala alla Roma, subito sfida alla Juventus: il 27 agosto all'Allianz Stadium

L'approdo di Dybala alla Roma sancirà il ritorno della 'Joya' all'Allianz Stadium: appuntamento al 27 agosto per il terzo turno di Serie A.

Ormai ci siamo, la breve trattativa è giunta a pochissimi metri dalla linea del traguardo: Paulo Dybala sarà presto un nuovo calciatore della Roma dopo aver accettato la proposta contrattuale formulata dai giallorossi ed essersi recato a Faro, in Portogallo, per svolgere le visite mediche di rito.

L'annuncio ufficiale confermerà soltanto qualcosa che i tifosi della Juventus avevano già iniziato a pensare: alle ore 18.30 del prossimo 27 agosto, in occasione del terzo turno di campionato, Dybala farà (a meno di intoppi) ritorno all'Allianz Stadium.

Proprio quello stadio, suo per sette stagioni e salutato tra lacrime di commozione e abbracci la sera del 16 maggio scorso, al triplice fischio di Juventus-Lazio che poi è stata anche l'ultima gara con la maglia bianconera di Giorgio Chiellini, volato oltreoceano negli Stati Uniti per intraprendere una nuova avventura con il Los Angeles FC.

C'è curiosità attorno all'eventuale accoglienza che i tifosi juventini riserveranno all'argentino, forse un po' meno 'inviso' dopo il naufragio della trattativa con gli storici rivali dell'Inter, ad un certo punto ben impostata ma messa in soffitta dal clamoroso ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku dal Chelsea.

Un evento del tutto imprevisto che ha cambiato le carte in tavola, inducendo l'Inter ad affievolire la pista Dybala: tra poco, a goderselo, saranno i tifosi della Roma che sperano già in uno 'smacco' al suo passato tra poco più di un mese, quando i giochi si faranno terribilmente seri e non ci sarà più spazio per le amichevoli estive.