Dybala e il rigore calciato contro la Francia: “Martinez mi ha detto di tirare al centro”

Paulo Dybala ha svelato un retroscena legato al suo rigore calciato nella finale dei Mondiali contro la Francia: “Io volevo incrociarla”.

Paulo Dybala è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista di Qatar 2022 nel momento che più importante. Dopo essersi accomodato in panchina per tutta la fase a gironi, negli ottavi e nei quarti di finale, in semifinale si è guadagnato i suoi primi minuti in campo, entrando nell’ultimo spezzone di una gara, quella con la Croazia, di fatto già decisa, mentre in finale contro la Francia è stato gettato nella mischia al 121’.

Il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, lo ha di fatto scelto per calciare uno dei tiri dagli undici metri che avrebbero deciso una delle sfide più belle di sempre, quando ormai sembrava certo che si sarebbe arrivati alla lotteria dei rigori, e ‘La Joya’ ha ripagato la fiducia nel miglior modo possibile.

Ha infatti trasformato il secondo dei tiri a disposizione, permettendo all’Aliceleste di portarsi in vantaggio, visto il contemporaneo errore di Coman.

Dybala parlando in Argentina, ha svelato cosa ha provato nel momento in cui Scaloni lo ha mandato in campo.

“Quando il mister mi ha chiamato sapevo che era per battere un rigore. Ho dovuto quindi cercare di restare il più freddo possibile, anche se non era facile perché una finale Mondiale non la giochi tutti i giorni”.

La stella della Roma ha deciso di calciare verso il centro della porta difesa da Lloris.

“Mi ci è voluto un po’ di tempo per arrivare al pallone. Ho parlato con Martinez, la Francia aveva appena sbagliato, ed è stato lui a consigliarmi di tirare al centro. Io stavo per incrociare il tiro, ma quando ho visto che il portiere è andato verso quel palo, mi sono ricordato di ciò che mi aveva detto ‘Dibu’ ed ho calciato con forza in mezzo. Non ho sbagliato”.