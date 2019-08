Dybala al PSG, è l'unica meta gradita all'argentino: affare bloccato

Resta tanta incertezza sul futuro di Dybala, ai margini del progetto di Sarri alla Juventus: l'argentino è disposto a lasciare Torino solo per il PSG.

Con tre giorni rimasti da qui alla fine del mercato, in casa resta da risolvere ancora il rebus legato al futuro di Paulo Dybala. Dopo non essere sceso in campo nella prima giornata di campionato contro il , l'argentino questa sera contro il siederà nuovamente in panchina.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una situazione che mostra come la Joya sia sempre più ai margini del progetto bianconero, con un suo addio nelle ultime ore di mercato che potrebbe dunque rivelarsi la soluzione più adatta sia per la Juventus che per il giocatore.

L'articolo prosegue qui sotto

Al momento a rendere complicata l'uscita dell'attaccante dal club bianconero è però Dybala stesso. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'argentino sarebbe disposto a lasciare solamente per un trasferimento a Parigi.

Il è infatti l'unica destinazione gradita al giocatore, il cui approdo all'ombra della Tour Eiffel ad oggi pare più complicato che mai. Vista la fase di stallo tra Neymar e il , tutto è bloccato.

L'agente del giocatore, Jorge Antun, ha deciso comunque di restare in pronto a intervenire nel caso in cui qualcosa dovesse smuoversi. Dopo il rifiuto al , la Joya ora attende il .