Dybala verso il no alla Premier, l'Inter torna all'assalto: scambio con Icardi alla Juve

Secondo quanto appreso dal 'Corriere dello Sport', Dybala non è convinto dello United e l'Inter è tornata a farsi sotto: la Joya ha aperto la porta.

Siamo di fronte ad una telenovela di calciomercato che potrebbe avere del clamoroso. Facciamo ordine e andiamo con calma, passo dopo passo. La ha l'accordo con il per lo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala: le due società aspettano solo il "sì" della Joya per ufficializzare il tutto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Paulo Dybala rientra a questa mattina, per poi parlare con Maurizio Sarri nel pomeriggio. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', però, l'argentino è orientato a rifiutare la destinazione Manchester United. Ma non solo questo: si sente anche 'scaricato' dalla Juventus, mentre lui sarebbe voluto restare e giocare finalmente da attaccante vero.

In questo quadro che si è venuto a creare si inserisce l', dal canto suo 'indispettita' dall'atteggiamento della Juventus che ha soffiato l'obiettivo numero uno di Antonio Conte, ovvero Lukaku. Marotta allora ha capito che sul tavolo ci sono tutte le carte possibili per provare la contromossa.

L'amministratore delegato dell'Inter è passatto all'attacco diretto, provando a convincere il fantasista argentino attraverso una serie di messaggi utili ad aprire per la prima volta all’Inter così da provare a far saltare l’operazione Lukaku e possibilmente avviare un altro scambio, quello tra Paulo Dybala e Mauro Icardi.

Già, quel Mauro Icardi che infatti nelle ultime ore ha rifiutato nuovamente Roma e Napoli, restando in ascolto e in speranza solo della Juventus.

Quindi, ricapitolando, ad ora si aspetta la mossa di Paulo Dybala. Se non dovesse davvero accettate lo United, si aprirebbe questo scenario che vi abbiamo descritto sopra. Con anche la Juventus che a quel punto resterebbe 'solo' con Icardi come vero obiettivo in attacco.