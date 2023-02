Dybala mercoledì in gruppo: fiducia in vista di Roma-Salisburgo

Paulo Dybala mercoledì tornerà ad allenarsi coi compagni: per il suo impiego da titolare, decisivo l'ultimo allenamento pre-Salisburgo.

Dopo Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, Josè Mourinho potrebbe recuperare anche Paulo Dybala. Il dentro o fuori col Salisburgo si avvicina e la Joya, nelle ultime ore, sta fornendo segnali confortanti circa le proprie condizioni.

L'attaccante della Roma, nel match d'andata di Europa League vittima di un sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida di domenica in campionato col Verona, come fa sapere 'Sky' da mercoledì tornerà in gruppo e ciò aumenta l'ottimismo in vista del secondo round contro gli austriaci.

Decisivo sarà l'ultimo allenamento pre-Salisburgo in programma tra circa 24 ore, da cui emergerà il definitivo responso sullo stato di salute di Dybala: qualora i progressi venissero confermati, allora è plausibile un impiego dell'ex Juve dal primo minuto.

Mou incrocia le dita e spera di poter disporre tutti i suoi uomini di maggior talento dalla cintola in su: Abraham dovrebbe essere della gara con una speciale maschera protettiva, mentre capitan Pellegrini - in panchina contro l'Hellas per evitare rischi - sarà incluso nell'11 titolare di giovedì chiamato a ribaltare lo 0-1 incassato dalla Roma in Austria e passare il turno.