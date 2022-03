Dybala si ferma ancora per infortunio: già 11 partite saltate nel corso di questa stagione

Un nuovo stop per Paulo Dybala e il concretizzarsi di una stagione complicatissima sul piano del rendimento per lui.

Come riferito da Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro di campionato contro lo Spezia, l'argentino ha avuto un risentimento al flessore della coscia.

Quella in corso sta rappresentando un'annata particolarmente complicata per il fantasista della Juventus, costretto da una serie di guai fisici a saltare diverse partite tra campionato e coppe.

Sono già 11 gli incontri saltati dalla Joya, che non è sceso in campo contro Napoli, Torino, Roma, Lazio, Bologna, Cagliari ed Empoli oltre all'ormai confermata assenza al Picco di La Spezia.

A queste assenze si aggiungono quella nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina quelle in Champions League contro Chelsea, Zenit e Villarreal.

Dybala e tutti gli juventini sperano nel suo recupero proprio in vista del ritorno contro il Submarino Amarillo negli ottavi di finale.

In totale l'argentino è stato tenuto lontano dai campi per problemi muscolari per ben 72 giorni solo in questa stagione.

Con un finale di stagione intenso e la Juventus ancora impegnata su tre fronti, ad Allegri servirà la miglior versione di Dybala. Anche e soprattutto sul piano della tenuta fisica.