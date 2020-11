Dybala come Ibrahimovic: campagna per indossare la mascherina

La Regione Piemonte ha utilizzato Paulo Dybala come testimonial contro il Covid-19: "Questo virus si vince soltanto se sapremo fare squadra".

"Non sei Zlatan. Non sfidare il virus", diceva Ibrahimovic qualche settimana fa. Non era una delle sue solite spacconate, ma una campagna indetta dalla Regione Lombardia contro il Covid-19, sfruttando un testimonial così importante. La Regione Piemonte ha fatto lo stesso, con un altro personaggio d'eccezione: Paulo Dybala.

Date retta a uno che di #Mask se ne intende...😷



Ascoltate il consiglio di @PauDybala_JR. Il #Covid19 si vince facendo squadra 💪💎@regionepiemonte pic.twitter.com/W5yv3WSNTf — JuventusFC (@juventusfc) November 18, 2020

Anche l'attaccante della è metaforicamente sceso in campo per dare il proprio contributo in questi tempi di crisi. L'obiettivo è lo stesso: convincere tutti, anche chi ancora non ha compreso l'importanza di un simile gesto, a indossare la mascherina.

"Non sottovalutiamo questo virus - le parole di Dybala in un video postato dalla Regione Piemonte e condiviso dalla Juventus - Questo virus si vince soltanto se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina: proteggendovi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo".

Detto da lui, poi... Già, perché il collegamento è immediato: l'esultanza classica di Dybala dopo aver segnato è proprio quella della maschera, la cosiddetta 'Dybala mask', con indice e pollice allargati e una mano a coprire la bocca. Un gesto che, in questi mesi, è necessario anche fuori dal campo. Ma con una mascherina vera.