Dybala chiaro: "Sogno di vincere la Champions con la Juventus"

L'argentino ha parlato del passato, presente e futuro in bianconero: "Il prossimo traguardo? La Supercoppa contro il Napoli".

E' al centro della scena per la questione rinnovo, Paulo Dybala . L'attaccante della , attualmente non imprescindibile per Pirlo, non è chiaro se continuerà in bianconero ancora a lungo, ma intanto il 27enne spera di conquistare nuovi trofei con Madama.

Lasciando da parte il discorso sull'eventuale prolungamento del contratto, Dybala ha risposto alle domande dei Junior Reporter, che hanno chiesto alla Joya diverse informazioni riguardo la sua vita privata. Nonchè sui suoi sogni da calciatore

Ha vinto tanto in , ma Dybala aspetta ancora il grosso del carico. E nel rispondere alla domanda sui suoi sogni, manda un messaggio chiaro sul suo futuro:

Altre squadre

"Il mio sogno? Sono due. Uno poter vincere la Champions, ovviamente con la e l'altro poter vincere il Mondiale con l' ".

Dybala ha svelato anche il suo soprannome preferito:

"Quello a cui sono affezionato di più era U picciriddu perché a tutti mi chiamavano così e la gente mi trattava in maniera incredibile. Al mio primo anno in Italia non è stato facile per me con tanti cambiamenti e devo ringraziare la gente".

"Per fortuna ho vissuto tanti momenti belli. L'arrivo alla Juve è stata un'emozione unica, indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi da giocatore della Juve ad esempio. I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il in Supercoppa".

"Per me è molto importante. C'è tanta responsabilità, ma sono orgoglioso di poterla avere. Cosa ho provato alla chiamata della Juve? Prima ho chiesto se era uno scherzo...".

L'argentino guarda avanti, desideroso di trionfare con la Juventus:Sulle spalle di Dybala c'è il 10 della Juventus, una grande responsabilità: