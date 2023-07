Dybala dribbla le tentazioni estere: resterà alla Roma

La Joya piace a diverse squadre arabe oltre che al Chelsea e ha una clausola rescissoria abbordabile, ma la sua priorità è restare in giallorosso.

Una Joya in giallorosso. Nel futuro di Paulo Dybala, salvo stravolgimenti repentini, sembra esserci ancora la Roma.

L'argentino piace e non poco a diverse squadre. In primis ai miliardari dell'Arabia Saudita, che come riferisce la Gazzetta dello Sport, hanno avvicinato l'entourage del calciatore negli ultimi giorni per recapitare offerte da capogiro.

Proposte allettanti e per le quali il calciatore ha espresso i suoi ringraziamenti sentiti prima di rispedirle con estrema cortesia al mittente.

Discorso diverso quello del Chelsa. Dybala ha ricevuto una chiamata dal tecnico Mauricio Pochettino, che lo stima e lo vorrebbe a Stamford Bridge.

La clausola di Dybala (quella valida per l'estero) è di 12 milioni di euro e proprio per evitare problemi di questo tipo è previsto la settimana prossima un incontro tra Pinto e l'agente dell'argentino per definire un rinnovo con adeguamento, ma soprattutto con lo stralcio della clausola.

La volontà della Joya è quella di rimanere a Roma, piazza che lo ha accolto con gli onori del caso e che ha chiuso un occhio di fronte alle problematiche fisiche del ragazzo, per poi spalancarli entrambi di fronte alle prodezze che ha saputo mostrare in campo e con il pallone tra i piedi.