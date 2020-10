Dybala ko a ridosso di Argentina-Ecuador: problema gastrointestinale

Forfait dell'ultimo minuto per Paulo Dybala in Argentina-Ecuador: un problema gastrointestinale ha messo fuori gioco la Joya, nemmeno in panchina.

Paulo Dybala , che da poco aveva recuperato dall'ultimo guaio fisico, accusato alla fine della scorsa stagione, non ha potuto giocare nemmeno la partita tra ed . Il motivo? Come comunicato dalla selezione argentina, un problema grastrointestinale dell'ultimo minuto.

#SelecciónMayor El jugador @PauDybala_JR padece un cuadro gastrointestinal y no formará parte de la nómina para el partido de hoy. Su lugar será ocupado por el delantero Giovanni Simeone. pic.twitter.com/lnIN6GOpgO — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 8, 2020

La partita è stata decisa da un rigore di Lionel Messi al 13' della partita. Dybala non è andato nemmeno in panchina, e adesso si aspetta di capire la sua situazione per il prossimo impegno dell'Argentina, giorno 13 ottobre contro la .

Per quanto riguarda i giocatori della impegnati questa notte con l'Argentina, Lautaro Martinez ha giocato titolare ed è rimasto in campo 75 minuti; Rodrigo De Paul e Lucas Martinez Quarta (neo difensore della ) sono rimasti in campo per tutta la partita. Nel finale è entrato anche il centrocampista del , Nico Dominguez.

Dybala lavora adesso per tornare a disposizione contro il Bolivia e poi per rimettersi a disposizione di Pirlo alla .