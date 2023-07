Duello Inter-Juventus per Carlos Augusto: si muovono anche i bianconeri

Non solo l'Inter: anche la Juventus sta provando a prendere Carlos Augusto dal Monza, che intanto sta prelevando Kyriakopoulos dal Sassuolo.

Juventus contro Inter, ancora una volta. Mentre si attende di capire quale sarà l'epilogo della vicenda Lukaku, i due club si sfidano anche per Carlos Augusto, una delle rivelazioni dello splendido campionato da matricola del Monza.

Secondo quanto rivela 'Sky Sport', negli ultimi giorni c'è stato più di un contatto tra il club bianconero e quello brianzolo. All'ordine del giorno, appunto, un possibile trasferimento a Torino di Carlos Augusto, pronto per essere rimpiazzato a Monza dal greco Kyriakopoulos, in arrivo dal Sassuolo dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Bologna.

La missione della Juventus è piuttosto chiara: regalare a Massimiliano Allegri una valida alternativa a Kostic, titolare sulla fascia sinistra del centrocampo a quattro bianconero. In corsa, come noto, rimane anche l'ex atalantino Castagne, appena retrocesso dalla Premier League alla Championship col Leicester.

Su Carlos Augusto c'è da tempo anche l'Inter, che dopo aver puntellato la corsia di destra con l'arrivo a parametro zero di Juan Cuadrado vorrebbe fare lo stesso dalla parte opposta. Ma tutto, naturalmente, dipende dal destino di Robin Gosens.

Il tedesco, che non è mai riuscito a rubare il posto al titolare Dimarco, è in uscita: in Bundesliga è cercato da Union Berlino e Wolfsburg. Ma intanto fa ancora parte della rosa di Simone Inzaghi. Una situazione di stallo della quale la Juventus sta provando ad approfittare.