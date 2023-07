Terzini volanti in Serie A: Kyriakopoulos va al Monza, Viña al Sassuolo

Kyriakopoulos lascia nuovamente il Sassuolo: è praticamente fatta col Monza. Al suo posto i neroverdi sono pronti ad accogliere il romanista Viña.

Proprio nei giorni in cui rifiuta di lasciar partire Rogerio verso lo Spartak Mosca, il Sassuolo opera un discreto restyling difensivo: Georgios Kyriakopoulos saluta per la seconda volta in pochi mesi e al suo posto arriva Matias Viña dalla Roma.

Praticamente fatta, come rivela 'Sky Sport', per la cessione al Monza di Kyriakopoulos, che già nella seconda parte della scorsa stagione aveva giocato lontano dal Sassuolo: al Bologna, che però, dopo averlo avuto in prestito, non ha esercitato l'opzione di riscatto presente nell'accordo stipulato a gennaio.

Kyriakopoulos arriverà al Monza con una formula diversa: prestito con obbligo di riscatto. In pratica, il club brianzolo lo acquisirà a titolo definitivo al termine della prossima stagione.

Si tratta di un acquisto funzionale, se è vero che il Monza potrebbe perdere a breve Carlos Augusto: il laterale brasiliano, grande protagonista della prima annata in Serie A dei lombardi, piace all'Inter e alla Juventus, con i bianconeri attualmente in vantaggio, e rischia di spiccare il salto verso una delle big del nostro calcio.

E il Sassuolo? Ha tenuto Rogerio, come detto. Ma, al contempo, è pronto a sua volta a concludere un'altra operazione in entrata: è in arrivo a Reggio Emilia il romanista Viña, che a breve lascerà i giallorossi in prestito con diritto di riscatto.

Viña è appena tornato da un altro prestito, al Bournemouth: in Premier League l'uruguaiano è sceso in campo appena 12 volte, realizzando però due reti, una delle quali nella partita vinta per 3-2 in casa del Tottenham il 15 aprile.