Due palloni in campo in Fiorentina-Empoli: l'arbitro Prontera ne calcia via uno

Episodio curioso nel finale della gara del Franchi: il direttore di gara non ha fermato il gioco, ma ha allontanato dal campo uno dei due palloni.

Secondi finali di Fiorentina-Empoli. I viola hanno pareggiato con Arthur Cabral il vantaggio empolese di Cambiaghi e vanno a caccia del clamoroso sorpasso in extremis. È un finale confuso, caotico. E non solo perché il risultato è in bilico, quanto perché a un certo punto in campo compaiono due palloni.

Fin qui, tutto abbastanza normale e non completamente insolito. Il fatto davvero inusuale è che uno dei due palloni, quello trovatosi sul terreno di gioco po' per caso dopo essere stato lanciato da un raccattapalle, è stato... calciato fuori dal campo dall'arbitro del match, Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

La scena è curiosa e insolita, come detto. Prontera si è accorto dopo qualche secondo della presenza dell'oggetto indesiderato, peraltro rotolato proprio nella zona in cui si stava svolgendo una delle ultimissime azioni offensive della Fiorentina. Ma invece di fermare il gioco, è corso verso il pallone e lo ha calciato all'esterno del campo.

"Nel caso in cui sul terreno di gioco ci siano due palloni - ha detto il talent arbitrale Luca Marelli a DAZN - si può continuare a giocare, a meno che il pallone non in gioco sia d'impatto nello svolgimento dell'azione. Qui abbiamo visto qualcosa che un arbitro non deve fare mai. Non è colpa sua se ci sono due palloni, ma in queste circostanze l'arbitro è tenuto a interrompere l'azione. Anche perché poi, se sugli sviluppi del calcio d'angolo che nasce da questa azione, ci fossero stati una rete o un calcio di rigore, ci sarebbero stati grossi problemi.

Questo non è un comportamento che deve essere tenuto. Ci sta che l'arbitro calci via un pallone a centrocampo, ma addirittura fare uno scatto per lanciarlo fuori mentre l'azione è proprio in quella zona deve essere evitato".

I giocatori dell'Empoli hanno protestato proprio per questo motivo con l'arbitro Prontera, che ha risposto loro a muso duro. Sugli sviluppi del calcio d'angolo nato dall'azione non è sorto nulla di particolarmente pericoloso per gli azzurri. E pochi secondi più tardi il direttore di gara ha fischiato la fine.