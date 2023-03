Due ko per il Torino: Aina e Ilic infortunati

Juric perde il serbo e il nigeriano per infortunio. Out contro il Sassuolo, le loro condizioni verranno valutate nelle prossime settimane.

Non arrivano buone notizie per il Torino e l'allenatore Ivan Juric. Il club piemontese perde due pezzi per infortunio in vista del prossimo impegno di campionato.

Come riferito dalla società granata con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet ufficiale, Ola Aina e Ivan Ilic hanno riportato infortuni che li terranno lontani dal campo per alcune settimane.

Nello specifico, il nigeriano ha rimediato una lesione al soleo della gamba sinistra, mentre il centrocampista serbo ha riscontrato un trauma contusivo alla caviglia sinistra.

Questo il comunicato del Torino.

Per quanto concerne il report medico, Aina è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. Esami anche per Ilic che hanno riscontrato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

I due calciatori salteranno sicuramente la sfida contro il Sassuolo in programma al Mapei lunedì 3 aprile alle ore 20.45 e le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno per capire la data del rientro.