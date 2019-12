Due gare in 24 ore: Klopp vola in Qatar e diserta la Carabao Cup

Il Liverpool è chiamato ad affrontare due impegni in meno di due giorni: Reds impegnati in Carabao Cup e Mondiale per Club.

Spesso si sente parlare di calendario fitto e impegni ravvicinati, ma quello che accadrà al è di fatto un qualcosa di incredibile. I Reds infatti saranno chiamati a giocare due partite in 24 ore, visto che nella serata di martedì giocheranno in sul campo dell’, mentre mercoledì faranno il loro esordio a Doha nel Mondiale per Club.

Ovviamente due impegni nell’arco di un giorno sarebbero insostenibili per chiunque, il tutto senza considerare che tra una sfida e l’altra ci sarebbe dovuto anche essere lo spazio per il trasferimento dall’ al e per tale motivo a scendere in campo al Villa Park sarà di fatto la formazione U23.

Jurgen Klopp, al fine di preparare al meglio possibile l’impegno nel Mondiale per Club, è volato con la prima squadra a Doha e quindi contro l’Aston Villa non sarà in panchina. Il tecnico tedesco è stato di fatto costretto dal calendario a dare la priorità ad una competizione piuttosto che ad un’altra.