Tuttosport - Il dubbio dell'entourage di Morata: chi decide il fermo immagine per il fuorigioco?

Cinque goal annullati per offside nelle ultime tre partite per lo spagnolo, ma il suo entourage muove un dubbio riguardo i frame.

Il ritorno di Alvaro Morata alla oscilla tra la gioia per i goal segnati e l'amarezza per quelli mancati. O meglio, quelli annullati. Cinque, per la precisione, nelle ultime tre partite. Uno a , uno contro il , tre contro il . Episodi, attimi, momenti.

Il fuorigioco, sicuramente, non sta aiutando l'ex e Atlético Madrid, che comunque non ha perso la fiducia nei propri mezzi e lo smalto dei tempi migliori. E ha preso la storia delle reti annullate con filosofia e magari un po' di ironia.

Secondo 'Tuttosport', invece, qualche dubbio in più sull'oggettività delle decisioni lo avrebbe il suo entourage, che sembrerebbe aver sollevato dubbi sull'utilizzo del Var e sulla scelta delle immagini.

Il dubbio riguarderebbe la precisa scelta dei frame, visto che un movimento è questione di centesimi di secondo e per un secondo di video ci sono circa 30 frame. Il rischio di sbagliare, quindi, ci sarebbe.

Dubbi oltre i quali Morata dovrà riuscire ad andare, come hanno fatto Ciccio Caputo e Mario Gomez, esperti colleghi dello spagnolo che, come lui, si sono visti annullare tre goal in una sola partita dal Var.