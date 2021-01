Duarte via dal Milan: giocherà con l'Istanbul Basaksehir

Chiuso in rossonero, il difensore brasiliano giocherà nel campionato turco per mettere minuti sulle gambe dopo l'infortunio.

Era la grande speranza del nella scorsa annata, ma il lungo infortunio di fine 2020 l'ha costretto a rimanere quattro mesi fuori. Poi, da lì, altri due infortuni e possibilità al Milan praticamente nulle che hanno spinto la società rossonera a metterl sul mercato.

Manca solo l'ufficialità, ma nelle prossime ore Leo Duarte lsacerà il Milan in prestito per giocare nel campionato turco con l', una delle squadre più importanti del torneo, reduce dall'esperienza nei gironi di , terminata al quarto posto dietro , e .

Chiuso da Kjaer, Romagnoli, Kalulu e il resto dei difensori a disposizione di Pioli, Duarte è scivolato come ultimo centrale: metterà minuti sulle gambe solamente adesso con la cessione, così da provare a convincere il Milan a puntare su di lui dalla prossima estate.

Solamente una presenza in in questa stagione per Duarte, alla quale si aggiungono anche due gettoni in . Nella scorsa annat invece furono sei le apparizioni del Flamengo con la maglia rossonera causa ambientamento prima e infortuni continui poi.

La frattura al calcagno ha fermato Duarte tra novembre 2019 e inizio anno, ma il lockdown causato dal coronavirus non ha permesso al 24enne di scendere nuovamente in campo e anzi rimediando altri due k.o. che l'hanno fatto scivolare nelle gerarchie.

Ora la possibilità Istanbul, nella squadra capolista del torneo, a +4 sull'inseguitrice Trabzonspor. In un ambiente favorevole come quello del Basaksehir, Duarte potrebbe mettersi in mostra risultando essere una pedina importante per il Milan del futuro.