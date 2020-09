Il ds del Barcellona conferma: "Lavoriamo alle partenze di Suarez e Vidal"

Luis Suarez e Arturo Vidal ad un passo dall'addio al . Questione di ore, magari di giorni, ma uruguagio e cileno stanno per salutare i blaugrana.

La conferma, a margine della presentazione di Miralem Pjanic, arriva dal direttore sportivo Ramon Planes.

"Suarez è stato un giocatore importante del Barcellona negli ultimi anni, dobbiamo avere molto rispetto per chi ci ha dato tanto. Dopo quanto accaduto a fine stagione siamo in un processo di cambiamento e stiamo lavorando. Il mercato finisce il 5 ottobre, fin lì possono succedere tante cose".

Dal bomber a Vidal, pronto a ritrovare Conte all'Inter, la musica è la stessa.

"Siamo in una fase avanzata per l'uscita di Arturo. Approfitto per dirgli grazie per questi due anni trascorsi al Barça".