Inter-Vidal, ci siamo: trovato l'accordo col Barcellona

L'Inter dovebbe versare 500 mila euro più bonus al Barcellona per liberare Vidal. Il cileno intanto non si allena con i blaugrana.

Arturo Vidal all' , finalmente ci siamo. Dopo giorni di serrate trattative tra l'agente del cileno, il e la società nerazzurra, le parti hanno trovato un accordo.

Alla fine l'Inter pagherà un minimo indennizzo da 500 mila euro più bonus per liberare Vidal, che nelle prossime ore dovrebbe volare a Milano per firmare con i nerazzurri. Il cileno intanto oggi non si è allenato, in attesa di prendere il volo per l' .

Secondo quanto appreso da Goal , Vidal potrebbe atterrare già oggi intorno alle 18. Conte ritrova così il suo Guerriero, giocatore fortemente voluto dal tecnico e richiesto già a gennaio senza fortuna.

Per il cileno si tratta di un ritorno in Italia dove ha giocato per quattro stagioni con la , dal 2011 al 2015, vincendo altrettanti Scudetti. I primi tre proprio con Antonio Conte in panchina.

Poi il trasferimento al e infine l'avventura al Barcellona. Avventura che si chiuderà ufficialmente nelle prossime ore. L'Inter lo aspetta.